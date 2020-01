Si allontana da casa e sparisce, la sorella: "Manca da quattro giorni, aiutateci a trovarlo" (Di domenica 26 gennaio 2020) Da mercoledì scorso non si hanno notizie di Davide Cimino, 28enne di Monreale (Palermo). I familiari hanno presentato una... today

Today_it : Si allontana da casa e sparisce, la sorella: 'Manca da quattro giorni, aiutateci a trovarlo' - crazylo91591062 : RT @HeyThreshold: *Licia si allontana dalla zona trucco* Paola: 'A me non mi torna nulla di questa storia' Adriana: 'Anche a me manca un p… - leoberthi : RT @News_24it: LATINA - Latina, litiga col marito e si allontana da casa: ritrovata in ipotermia una donna anziana nei pressi del lago di F… -