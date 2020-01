Show al San Paolo | accoglienza da brividi con gioco di luci | la reazione di Higuain

La tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Mediaset regina Social. Amici e Le Iene gli Show più interattivi. La Rai tiene il passo solo con Sanremo : Proprio in questi giorni sono usciti numerosi report sugli show televisivi che hanno più capacità di interagire coi social network. In testa alle classifiche della dialettica tra programmi televisivi e piattaforme come Facebook, Twitter e Instagram, se si esclude l’evento del Festival di Sanremo, Mediaset sembra prevalere. I format che maggiormente si distinguono in questo genere di contaminazione non sono in realtà recenti, tutt’altro. In testa ...

Fiorello a Sanremo 2020 - il ritorno dello Showman dalla scaletta imprevedibile : L'arrivo di Fiorello a Sanremo 2020 è certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione del Festival. Lo showman siciliano si è già detto particolarmente entusiasta del ritorno all'Ariston, che avverrà anche in nome dell'amicizia che lo lega ad Amadeus. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della kermesse, Amadeus ha anche dichiarato di non sapere cos'abbia intenzione di fare Fiorello, dal ...

L’Inter festeggia il Capodanno cinese con una maglia celebrativa e Dragon Show a San Siro : L'Inter festeggia il Chinese New Year con numerose iniziative per l'inizio dell’anno del topo e tra queste c'è il lancio di una maglia celebrativa, che verrà utilizzata contro il Cagliari, e un video con protagonista il capitano Samir Handanovic, nato proprio nell’anno del primo segno zodiacale cinese. Nel pre-partita del match di domenica prossima i tifosi nerazzurri allo stadio San Siro potranno assistere ad un inedito Dragon Show, spettacolo ...

Francesca Sofia Novello : "Valletta a Sanremo perché bella? Così funziona lo Show" - : Alessandro Zoppo La fidanzata di Valentino Rossi, in un post sul suo profilo Instagram, si schiera al fianco di Amadeus, travolto dalle polemiche per le sue dichiarazioni Francesca Sofia Novello è da giorni al centro dell’attenzione in seguito alle dichiarazioni di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del 70esimo Festival di Sanremo. La diretta interessata si è Così schierata in difesa del conduttore e direttore ...

Francesca Sofia Novello : "Sono iscritta a Legge e diplomata in lingue. A Sanremo perché bella? Così funziona lo Show" : Francesca Sofia Novello fa nuovamente un passo avanti in difesa di Amadeus. La modella - protagonista di una presentazione accusata di sessismo - si schiera al fianco del conduttore che l’ha scelta per il Festival di Sanremo, ridimensionando le polemiche. Lo aveva già fatto in un’intervista all’Ansa, lo ribadisce sul suo profilo social. “Partiamo dal presupposto che io nella vita faccio la modella da quando ...

Festival di Sanremo - si sfoga la Novello : “Così funziona lo Show” : Si torna a parlare di Francesca Sofia Novello e anzi, a parlare in questo caso è la stessa modella che su Instagram ha voluto sfogarsi dopo la bufera sollevata sul Festival di Sanremo post conferenza stampa che ha messo in seria difficoltà il direttore artistico Amadeus per una frase molto fraintendibile sul ruolo ricoperto dalla figura femminile. Festival di Sanremo: parla Francesca Sofia Novello “Partiamo dal presupposto che io nella ...

Sanremo - l’altra polemica : Myss Keta preferita a Gregoraci. La Showgirl attacca Savino : «Perché per il mio ex marito è di destra» : Mentre Amadeus tentava di difendersi dalle polemiche scoppiate per quel «passo indietro» con cui elogiava Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, sul Festival di Sanremo si consumava un’altro scontro durissimo. La showgirl Elisabetta Gregoraci ha denunciato su Facebook di essere stata esclusa dalla conduzione dell’Altro Festival, per il quale il conduttore Nicola Savino le ha preferito l’artista Miss Keta. I motivi sarebbero ...

Caso Gregoraci a Sanremo : Denny Mendez contro la Showgirl – VIDEO : Il Caso di Elisabetta Gregoraci esclusa dal dopo festival di Sanremo condotto da Nicola Savino: Denny Mendez contro la showgirl. Come noto, Elisabetta Gregoraci non farà parte del cast de “L’Altro festival”, il dopo festival condotto da Nicola Savino e a cui prenderà invece parte la cantante Myss Keta. L’ex di Briatore ha accusato il […] L'articolo Caso Gregoraci a Sanremo: Denny Mendez contro la showgirl – VIDEO è apparso ...

Sanremo2020 - Amadeus : i segreti dello Showman. Tutto quello che avreste voluto sapere : La sera cerca di nascondersi tra i Soliti Ignoti, ma sei milioni di persone scrutano ogni suo movimento. Tuttavia, non tutte queste persone hanno avuto la possibilità di vedere la sua carta...

Roberto d’Agostino Show contro Sanremo a Domenica IN - Mara lo bacchetta : “Non facciamo con Amadeus come con Frizzi” : Ampio spazio nella puntata di Domenica IN di oggi 12 gennaio 2020 per il Festival di Sanremo. Una piccola premessa di arrivare al caso: forse sarebbe il momento, quando si organizzano dei talk, di chiamare in tv analisti e giornalisti o magari blogger, che hanno una cultura musicale diversa dagli over 70, e che magari conoscono le nuove generazioni e SANNO quello di cui parlano. Detto questo, torniamo a noi. Oggi Roberto d’Agostino si è ...

Un incidente per Uccio De Santis : l'auto si ribalta prima dello Show : Emanuela Carucci Il noto personaggio televisivo ha pubblicato un post su Facebook: "Ringrazio il Signore che mi vuole ancora in vita" Un incidente che gli sarebbe costato caro, ma fortunatamente sta bene, Uccio De Santis. Il comico barese è stato coinvolto, ieri pomeriggio "alle 16,51", in un incidente stradale. A darne notizia è stato lui stesso che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un selfie, presumibilmente, in ospedale e ...

Elena Santarelli alle Maldive con la sua famiglia - la Showgirl è troppo magra? Lo sfogo social : Elena Santarelli si gode le vacanze di Natale alle Maldive con la sua famiglia, i fan le fanno notare che è troppo magra e lei sbotta su Instagram Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elena Santarelli, la bellissima showgirl dopo un lungo e delicato periodo vissuto a causa della malattia del figlio, ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale in totale relax e serenità con la sua famiglia alle Maldive. La Santarelli si è ...

Miriana Trevisan figlio | ore di angoscia per la Showgirl | FOTO : Grande preoccupazione per Miriana Trevisan, che proprio a Natale ha vissuto ciò che mai una madre vorrebbe passare col proprio figlio. Per Miriana Trevisan sono state ore di apprensione a causa di suo figlio Nicola. L’ex storica velina di ‘Striscia la Notizia’ e deputata a scoprire le lettere del tabellone de ‘La Ruota della Fortuna’ […] L'articolo Miriana Trevisan figlio | ore di angoscia per la showgirl | ...

Stasera Felicità : il nuovo Show di Alessandro Siani stasera su Sky! : Dopo il record di incassi al box office, Alessandro Siani approda in tv in esclusiva su Sky per il suo primo TV show da protagonista stasera Felicità! stasera su Sky arriva Alessandro Siani col suo show stasera Felicità, una serata evento pensata unicamente per la tv. Dopo il record di incassi al box office, il comico approda sul piccolo schermo nell'ambito periodo natalizio, in esclusiva su Sky. Il cinema sarà un riferimento assolutamente ...