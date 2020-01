Short track, Europei 2020: Arianna Fontana vince il bronzo nei 1000m. L’olandese Schulting ipoteca il titolo Overall (Di domenica 26 gennaio 2020) Terza medaglia per l’Italia agli Europei 2020 di Short track in corso di svolgimento a Debrecen. Arianna Fontana conquista il bronzo nei 1000 metri, che hanno visto ancora una volta trionfare Suzanne Schulting. L’olandese ha ipotecato in questo modo la leadership nella classifica Overall, conquistando il secondo titolo continentale consecutivo. Una gara che ha visto Schulting prendere subito il comando, venendo quasi difesa dalla compagna di squadra Lara Van Ruijven, che ha “protetto” il primo posto della connazionale. Fontana, come spesso le accade, è partita piano, per poi provare a recuperare nel finale, superando all’esterno. Per la valtellinese è stato impossibile superare le due di testa. Quinto posto per Cynthia Mascitto, bravissima a conquistare la Finale A. Nella classifica Overall dominio assoluto di Schulting, che è in testa con 102 punti. ... oasport

zazoomnews : LIVE Short track Europei 2020 in DIRETTA: Arianna Fontana in semifinale nei 1000 metri - #Short #track #Europei… - zazoomnews : LIVE Short track Europei 2020 in DIRETTA: Arianna Fontana a caccia del trono continentale - #Short #track #Europei… - OA_Sport : LIVE Short track, Europei 2020 in DIRETTA: Arianna Fontana a caccia del trono continentale -