Short track, Arianna Fontana e Martina Valcepina argento e bronzo nell’overall agli Europei a Debrecen. Staffette a medaglia (Di domenica 26 gennaio 2020) Ultima giornata di gare alla Főnix Arena di Debrecen (Ungheria), sede degli Europei 2020 di Short track. Sull’anello di ghiaccio magiaro l’Italia ha concluso le proprie fatiche con 4 argenti e 3 bronzi nel computo generale delle medaglie conseguite in questa rassegna continentale. Dopo i due secondi posti di Arianna Fontana nei 1500 metri e di Martina Valcepina nei 500 metri di ieri, altri podi sono stati ottenuti dalla compagine tricolore. E’ stata la citata Fontana a conquistare il bronzo nei 1000 metri (1’33″596), vinti dalla dominatrice di questa competizione Suzanne Schulting (vittoriosa della classifica generale dell’overall, nonché di tutte le gare individuali e della staffetta) con il crono di 1’33″353, a precedere la connazionale Lara van Ruijven (1’33″464) e l’italiana. Quinta posizione per l’altra azzurra ... oasport

