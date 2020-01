Shoah: Ciambetti (Veneto), 'senza memoria la vita non è vita' (2) (Di domenica 26 gennaio 2020) (Adnkronos) - "Davanti all’orrore s’innescano processi di rimozione, ci si rifugia nell’oblio, che assieme al negazionismo - fandonia che non si riesce ad estirpare - sono il terreno fertile in cui cresce la mala pianta dei reati d’odio. La memoria è una medicina necessaria: ci mette davanti alle no liberoquotidiano

TV7Benevento : Shoah: Ciambetti (Veneto), 'senza memoria la vita non è vita' (2)... - TV7Benevento : Shoah: Ciambetti (Veneto), 'senza memoria la vita non è vita'... -