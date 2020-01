Shameless 10 regala il lieto fine ai Gallavich e sbarca in Italia con i nuovi episodi (Video) (Di domenica 26 gennaio 2020) Possiamo non dire che il finale di Shameless 10 è stato perfetto? Un ultimo episodio non è stato mai così perfetto soprattutto per la situazione delicata che si è creata in questi anni e il rischio che la storia dei Gallavich si fosse conclusa anni fa al confine con il Messico. Alla fine non è stato così, i due si sono ritrovati in carcere con una detenzione romantica e ricca di tensioni che aveva fatto naufragare tutto la scorsa settimana o almeno questo pensavano fino a qualche ora fa, fino a quando il finale di Shameless 10 non ci ha regalato emozioni e lacrime.Il matrimonio dei Gallavich è stato perfetto così come lo sono state le lacrime di Frank che si è fatto portavoce di milioni di fan in tutto il mondo, il resto è destinato a diventare storia. Un amore lungo dieci anni quello dei Gallavich che si è concluso nel migliore dei modi andando contro i pregiudizi, l'odio e le ... optimaitalia

