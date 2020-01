Serie A, Verona-Lecce: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Serie A, Verona-Lecce: probabili formazioni, pronostico e quote Allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, alle ore 15:00 di domenica 26 gennaio, si disputerà Verona-Lecce. Lo scontro sarà valido per la 21esima giornata di Serie A. Il Verona staziona in decima posizione in classifica con 26 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Bologna per 1-1. Continua l’ottima stagione degli scaligeri, determinati a voler stupire ancora dopo l’ottima prima metà di campionato. Il Lecce è in quartultima posizione con 16 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro l’Inter per 1-1. Un punto salvifico arrivato dopo quattro ko di fila: però per salvarsi è necessario soprattutto vincere. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le statistiche del match La storia recente fra le due squadre è favorevole ai pugliesi: negli ... termometropolitico

