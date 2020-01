Serie A, Napoli-Juventus: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Serie A, Napoli-Juventus: probabili formazioni, pronostico e quote Allo Stadio San Paolo di Napoli, alle ore 20:45 di domenica 26 gennaio, si disputerà Napoli-Juventus. La partita sarà valevole per la 21esima giornata di Serie A. Il Napoli adesso occupa la quattordicesima piazza in classifica con 24 punti ed è reduce dalla sconfitta in casa contro la Fiorentina per 0-2. Continua il periodo nero per i partenopei, che in casa in campionato non vincono da ottobre e ospitano per la prima volta il figliol prodigo Maurizio Sarri. La Juventus è in testa alla classifica con 51 punti e proviene dalla vittoria in casa contro il Parma per 2-1. Gran periodo per la Vecchia Signora, che ha si ritrovato la vetta solitaria della graduatoria ma non le prestazioni convincenti. L’obiettivo è fare un altro sgambetto ai rivali azzurri per spedirli ancora più in basso. La classifica ... termometropolitico

