Serie A, calendario e orari prossima giornata. Chi gioca, guida tv e streaming (22° turno) (Di domenica 26 gennaio 2020) La ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, la terza di ritorno, si giocherà tra sabato 1 e lunedì 3 febbraio. Si inizia sabato 1 con tre incontri, alle 15.00, alle 18.00 ed alle 20.45, mentre saranno sei le partite di domenica 2, una alle 12.30, tre alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45. Gran finale con il posticipo di lunedì 3 alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della ventiduesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! PROGRAMMA Serie A 3ª giornata RITORNO 01/02/2020 Sabato 15.00 BOLOGNA – BRESCIA ... oasport

UgoBaroni : RT @SkySport: ?? Calendario #SerieA ?? Le partite di oggi e gli orari #SkySerieA #SkySport - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 21^ giornata: Il derby di Roma e il ritorno di Sarri a Nap… - SkySport : ?? Calendario #SerieA ?? Le partite di oggi e gli orari #SkySerieA #SkySport -