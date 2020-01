Serie A basket 2020: Brindisi fa il colpo a Brescia, tutto facile per l’Olimpia Milano sul campo di Trieste (Di domenica 26 gennaio 2020) Tre gli incontri iniziati alle 17.00 e alle 17.30 in questo pomeriggio di Serie A basket 2019-2020. Di seguito andiamo a vedere come sono andati. GERMANI Brescia – HAPPY CASA Brindisi 82-86 (15-22, 26-18, 25-22, 16-24) Colpaccio dell’Happy Casa Brindisi che vince in casa della Germani Brescia, interrompendo la striscia di sette successi consecutivi dei lombardi, e accorcia, ad appena due punti, il distacco in classifica dal terzo posto occupato proprio dalla Leonessa. Partita molto equilibrata con le due squadre sempre vicine. Brescia, trascinata da Abass, prova a scappare a fine terzo quarto, ma Brindisi riesce a tenere la Germani a tiro e, addirittura, passa avanti, sul 75-76, a tre minuti dalla fine con un coast to coast di Kelvin Martin. Abass riporta avanti i suoi, ma a 1’40” dalla sirena Stone regala il +2 all’Happy Casa con una bomba. Due liberi di ... oasport

