Sequestro di carne di maiale pericolosa per la salute: 200 kg trovati in un seminterrato (Di domenica 26 gennaio 2020) Niente frigorifero, niente pulizia, nessuna rintracciabilità: quintali di carne suina da macellare che sarebbero finiti nei piatti o nei panini di chissà chi nella zona del Nolano, provincia di Napoli. Blitz dei carabinieri, sotto Sequestro due tonnellate di carne di maiale e addirittura due suini vivi pronti per essere macellati. fanpage

zaiapresidente : ?? Stamattina la Guardia di Finanza di Padova ha operato un maxi sequestro di 10 tonnellate di carne di maiale prove… - Agenzia_Ansa : #Peste suina, maxi sequestro di #carne cinese a #Padova - NapoliToday : #Cronaca Sequestro di 200 chili di carne: la macellavano in un seminterrato -