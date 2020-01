Scosse di terremoto a Porto Rico, la più forte magnitudo 5 (Di domenica 26 gennaio 2020) Uno sciame sismico è in atto a Porto Rico da settimane: a partire dallo scorso dicembre, sono stati registrati oltre un centinaio di eventi di magnitudo 3 o superiore, che sono stati percepiti in maniera netta dai residenti vicino agli epicentri, stando a quanto riferito dallo U.S. Geological Survey (USGS). Ieri (20:20 UTC) è stata rilevata una scossa magnitudo 5 con epicentro a 16 km sud da Indios e ipocentro a 13 km di profondità. Porto Rico ha una lunga storia sismica, anche se gli eventi più importanti sono rari. L’isola si trova sul bordo della placca tettonica caraibica, dove quest’ultima collide con la placca nord-americana.L'articolo Scosse di terremoto a Porto Rico, la più forte magnitudo 5 Meteo Web. meteoweb.eu

