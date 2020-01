Scoprire la meditazione e il silenzio per non esser sordo all’ascolto dell’altro (Di domenica 26 gennaio 2020) In un mondo dominato da una comunicazione rapida e incalzante, hanno ancora senso la preghiera e la lettura della parola di Dio? È l’interrogativo che sta alla base del nuovo libro di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Il volume si intitola La preghiera, la parola, il volto (San Paolo) e racchiude un vero e proprio percorso alla scoperta della meditazione e del silenzio nel mondo globale, in cui l’uomo è perennemente connesso ma molto spesso sordo all’ascolto dell’altro. Quello che apparentemente può, infatti, sembrare un tema anacronistico viene invece sviluppato da Riccardi con la consapevolezza dello scenario attuale in cui il credente, ma anche il non credente, è chiamato quotidianamente a confrontarsi con le grandi domande sul senso dell’esistenza umana. Tutto parte da un incontro molto semplice, ma assai determinante. “In una casa di riposo, – scrive ... ilfattoquotidiano

