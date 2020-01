Sci alpino, Braathen sorprende tutti ed è primo nello slalom di Kitzbuehel. Alex Vinatzer sesto a metà gara! (Di domenica 26 gennaio 2020) Lucas Braathen piazza la grandissima sorpresa e, sceso con il pettorale numero 34, chiude in vetta la prima manche dello slalom di Kitzbuhel valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista denominata Ganslern, che alterna muri complicati a porte posizionate per proporre trabocchetti ai protagonisti, il giovante talento norvegese fa segnare un ottimo 50.49, distanziando tutti gli inseguitori che, invece, sono racchiusi in un fazzoletto. Alle sue spalle troviamo lo svizzero Daniel Yule che ha fatto segnare il miglior tempo in 50.82 grazie ad una prova impeccabile nella quale forse ha voluto gestire un po’ troppo le ultime porte. Alle sue spalle troviamo il duo austriaco composto da Michael Matt e Marco Schwarz rispettivamente terzo a 42 centesimi e quarto a 60 con due discese nelle quali hanno davvero cambiato marcia nel tratto conclusivo. Quinta posizione per ... oasport

