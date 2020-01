Sci alpinismo, Robert Antonioli si impone in Coppa del Mondo nella vertical di La Massana! Seconda De Silvestro al femminile (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Italia dello sci alpinismo continua a raccogliere grandi risultati e quest’oggi è stato il turno di Robert Antonioli, dominatore assoluto della vertical race di La Massana (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020. L’azzurro, sempre più leader nella classifica generale, è arrivato per primo al traguardo dopo 26’36″1 di gara precedendo gli svizzeri Remi Bonnet e Werner Marti, rispettivamente secondo e terzo con 12″2 e 22″6 di ritardo. Peccato in casa Italia per Michele Boscacci e Davide Magnini, appena fuori dal podio in quarta e quinta piazza a poco più di 30″ dalla vetta, mentre a livello giovanile va rimarcato il secondo posto di Matteo Sostizzo nella categoria juniores. Tra le donne la nostra Alba De Silvestro non è riuscita a replicare il successo di sabato nell’individuale, raccogliendo in ogni caso un prezioso ... oasport

