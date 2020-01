Scherma, Grand Prix Doha 2020: terzo posto per Andrea Santarelli nella spada. Trionfa il russo Bida (Di domenica 26 gennaio 2020) Si sono appena conclusi gli assalti del Grand Prix di Doha di Scherma. Ottime notizie in casa Italia per il terzo posto conquistato da Andrea Santarelli. L’azzuro ha conquistato il suo quinto podio in Coppa del Mondo della sua carriera. A fermare l’avanzata del numero 2 del ranking mondiale è stato il francese Alexandre Bardenet, che nell’assalto di semifinale ha vinto con il punteggio di 15-10. Lo spadista umbro delle Fiamme Oro era stato capace di superare nei quarti l’ungherese David Nagy per 14-14 alla priorità. Agli ottavi ha avuto la meglio grazie alla stoccata del 15-14 sull’ungheree Andras Redli, ai 16esimi ha eliminato 5-12, lo svizzero Clement Metrailler e nel primo turno ha rifilato un 15-12 il danese Kongstad- Si ferma ai piedi del podio e sigla la miglior prestazione in carriera il 20enne Gianpaolo Buzzacchino. Lo spadista siciliano delle ... oasport

