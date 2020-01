Savona, precipita da un dirupo per 20 metri. Donna di 63 anni muore durante un’escursione (Di domenica 26 gennaio 2020) Una Donna piemontese di 63 anni è morta oggi pomeriggio dopo essere precipitata per una ventina di metri dal sentiero che sul Monte Beigua porta al rifugio Argentea, sull'Appennino Ligure. L'escursionista stava facendo un'escursione in compagnia di un gruppo di amici; inutili i tentativi di rianimarla. fanpage

