Sardine proclamano bar di mamma Africa giardino dei giusti (Di domenica 26 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli Nel corso del flash mob, organizzato in via Hanbury, le Sardine hanno consegnato alcune piantine a Delia Bonuomo, da tutti conosciuta come mamma Africa, proclamando il suo bar Hobbit come "giardino dei giusti" Si chiama Delia Bonuomo, un nome che forse, ai tanti, dice poco. Invece, se parliamo di mamma Africa, al confine italo francese di Ventimiglia tutti si ricordano di lei. Si tratta, infatti, della titolare del bar Hobbit, di via Hanbury, situato nei pressi della stazione ferroviaria, diventato un "centro di accoglienza" per centinaia di migranti diretti in Francia, che al suo bancone hanno sempre trovato un panino, un bicchiere d'acqua e qualche effetto personale, per proseguire il viaggio. Questa sera, le Sardine, che si sono incontrate, proprio in via Hanbury, per un flash mob, le hanno consegnato alcune piantine, proclamando il suo bar "giardino ... ilgiornale

