Sardegna: condannato per peculato nel 2017, medico e consigliere regionale mantiene le cariche pubbliche anche se la legge lo vieta (Di domenica 26 gennaio 2020) Da consigliere regionale dei Socialisti Uniti, nel febbraio del 2017 è stato condannato per peculato per aver utilizzato illecitamente 135mila euro prelevati dai fondi destinati ai gruppi politici. Pochi mesi dopo, stavolta in qualità di presidente dell’Ordine dei medici di Cagliari, la stessa Regione lo ha nominato presidente della commissione d’esame per l’accesso alla formazione specifica in Medicina dietro un gettone onnicomprensivo di 10mila euro. Quell’incarico però, Raimondo Ibba non avrebbe potuto ricoprirlo, visto che le norme precludono ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione – a cominciare dal peculato – ogni incarico pubblico. E questo fin dal primo grado di giudizio, come specifica il decreto legislativo 39 del 2013, al comma 6 dell’articolo 3. Ecco perché fin dal 29 settembre 2017 l’assessorato regionale alla ... ilfattoquotidiano

