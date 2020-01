Sarah Scazzi, l’avvocato di Misseri: “Faremo ricorso” (Di domenica 26 gennaio 2020) Il programma Rai Storie Italiane ha intervistato L’avvocato Ennio Blasi, legale di Michele Misseri. Blasi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le sentenze di condanna arrivate negli scorsi giorni. Tra le 11 condanne figura lo stesso zio di Sarah Scazzi, uccisa nel 2010. L’avvocato ha detto di non poter dire ciò che il suo assistito scrive alla moglie Cosima ed alla figlia Sabrina. Misseri ha ricevuto una condanna a 4 anni di carcere. A detta dell’avvocato Blasi, la sentenza nei confronti di Michele è “dannosa”, “gravosa” e non calibrata rispetto alle accuse nei suoi confronti. Ennio Blasi ha di conseguenza annunciato il ricorso in appello. Sarah Scazzi, l’avvocato di Misseri “Dovrò leggere le motivazioni della sentenza” L’avvocato Ennio Blasi, difensore di Michele Misseri, lo zio della defunta Sarah Scazzi, ha ... kontrokultura

