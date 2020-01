Sanremo 2020: la grande reunion dei Ricchi e Poveri a 50 anni da «La prima cosa bella» (Di domenica 26 gennaio 2020) Ricchi e Poveri (al completo)Ricchi e Poveri (al completo)Ricchi e Poveri (al completo)Ricchi e Poveri (al completo)Ricchi e Poveri (al completo)Ricchi e Poveri (al completo)Ricchi e Poveri (al completo)Un colpaccio del genere era riuscito solo a Carlo Conti che, nel 2015, riuscì a riunire sul palco dell’Ariston Al Bano e Romina Power, che dopo la decisione di separarsi si erano esibiti solo per il pubblico russo. Ora è la volta di Amadeus che, in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, sfonda in un’impresa che fino a qualche anno fa sembrava impossibile: riportare il quartetto originario dei Ricchi e Poveri sullo stesso palco dove, cinquant’anni prima, aveva proposto La prima cosa bella, uno dei loro più grandi successi. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, gli ultimi due componenti del gruppo, ritroveranno, infatti, Franco Gatti, che li aveva ... vanityfair

Raiofficialnews : [AGGIORNAMENTO] #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio. @SanremoRai è su… - Agenzia_Ansa : #Sanremo: Ricchi e Poveri ospiti in quartetto originario. Reunion Brambati, Gatti, Occhiena e Sotgiu al Festival… - Corriere : Sanremo, cast e cachet: 300 mila euro a Benigni e 140 a Georgina. Mezzo milione di euro ad Amadeus -