Sanremo 2020, Georgina Rodriguez valletta di Amadeus (Di domenica 26 gennaio 2020) Georgina Rodriguez sarà sul palco di Sanremo 2020 con Amadeus. Dopo giorni di dubbi, sembra che la Rai abbia raggiunto l’accordo economico con la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Sanremo 2020, Amadeus avrà anche Georgina Georgina Rodriguez sarà sul palco dell’Ariston di Sanremo 2020. Dopo giorni di attesa, finalmente è arrivata l’ufficialità da viale Mazzini, e quindi Amadeus avrà un’altra valletta al suo fianco per la prestigiosa kermesse. Sabato pomeriggio Marco Liorni nel suo programma Italiasì aveva già fatto capire che la trattaiva sarebbe andata in porto quanto prima, mostrando delle immagini in esclusiva della fidanzata di Cristiano Ronaldo nella cittadina ligure per le prove. Raggiunto l’accordo Pare che l’emittente e Georgina Rodriguez abbiano trovato l’accordo sul compenso economico. Ancora non sono chiari i numeri, ma stando alle ... notizie

