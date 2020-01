Sanremo 2020, Georgina Rodriguez sarà al Festival. La fidanzata di Cristiano Ronaldo tra le donne di Amadeus, raggiunto l’accordo con la Rai (Di domenica 26 gennaio 2020) Georgina Rodriguez sarà al Festival di Sanremo. La fidanzata di Cristiano Ronaldo è stata immortalata al suo arrivo nella cittadina ligure per le prove, segno che sarà tra le donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston. Le immagini sono state mostrate da Marco Liorni a Italia Sì, in onda su Rai 1 il sabato pomeriggio, a conferma del fatto che, dopo giorni di fiato sospeso e una lunga trattativa sul compenso, l’accordo tra la modella e la Rai è stato finalmente raggiunto. Si era temuto infatti che dopo Monica Bellucci, anche la Rodriguez potesse dare forfait all’ultimo: indiscrezioni parlavano di una sua richiesta di 140mila euro per garantire la possibilità che il campione della Juventus la raggiungesse per sedere in platea al teatro Ariston a fronte di un’offerta di Viale Mazzini che si fermava a 50mila euro. Al momento non sono noti i termini ... ilfattoquotidiano

Raiofficialnews : [AGGIORNAMENTO] #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio. @SanremoRai è su… - Agenzia_Ansa : #Sanremo: Ricchi e Poveri ospiti in quartetto originario. Reunion Brambati, Gatti, Occhiena e Sotgiu al Festival… - Corriere : Sanremo, cast e cachet: 300 mila euro a Benigni e 140 a Georgina. Mezzo milione di euro ad Amadeus -