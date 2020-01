Sampdoria Sassuolo 0-0 LIVE: espulso Peluso (Di domenica 26 gennaio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Sampdoria e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Sassuolo 0-0 MOVIOLA 5′ Occasione Quagliarella – Gabbiadini allarga per Augello che mette al centro, Quagliarella colpisce di prima intenzione ma non dà forza, Consigli blocca sicuro. 23′ espulso Peluso – Rosso diretto dopo un contatto al limite dell’area con Gabbiadini. Dal piazzato seguente, nessun pericolo per i neroverdi. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Sassuolo 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, ... calcionews24

Serie A – Verona-Lecce 0-0 - Parma-Udinese 0-0 - Sampdoria-Sassuolo 0-0 (LIVE). Pari Inter: Serie A, i risultati di domenica 26 gennaio 2020.

FORMAZIONI Sampdoria Sassuolo : Gabbiadini affianca Quagliarella : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sampdoria Sassuolo Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria - Sassuolo , match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini , Quagliarella . All. Ranieri. Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, ...

Sampdoria Sassuolo streaming e tv : dove vedere la partita della Serie A : Sampdoria Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Sampdoria Sassuolo streaming TV – Oggi, domenica 26 gennaio 2020, alle ore 15 Sampdoria e Sassuolo scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2019-2020. dove vedere Sampdoria Sassuolo in tv e live streaming ? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel ...

Serie A - Sampdoria -Sassuolo : probabili formazioni - pronostico e quote : Serie A, Sampdoria-Sassuolo : probabili formazioni , pronostico e quote Sampdoria-Sassuolo è una delle partite in calendario nella 21esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le ore 15:00 di domenica 26 gennaio presso lo Stadio Luigi Ferraris. La Sampdoria, che al momento occupa la posizione numero sedici in classifica con 19 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Lazio per 5-1. Brutto stop per i doriani, ...

Serie A - la Sampdoria sfida il Sassuolo : appuntamento su DAZN : Sampdoria - Sassuolo è una delle sfide della 21esima giornata di Serie A e metterà una di fronte all’altra due formazioni che hanno raccolto meno di quanto si sarebbero aspettate. Davvero difficile in modo particolare l’inizio di stagione dei doriani, che hanno iniziato a risollevarsi solo nelle ultime settimane, ma la continuità necessaria in queste situazioni tarda […] L'articolo Serie A, la Sampdoria sfida il Sassuolo : ...

Sampdoria Sassuolo : che cosa deve temere De Zerbi : Il match di Marassi presenta molte insidie per il Sassuolo di De Zerbi . I neroverdi soffrono gli avversari come la Sampdoria Il Sassuolo di De Zerbi quest’anno soffre gli avversari fisici, che difendono guardinghi con un baricentro basso. Spesso i neroverdi, nonostante un’elevata mole di gioco, non riescono a rendersi troppo pericolosi e a concretizzare il predominio territoriale. Sconfitta contro la Lazio a parte, la Sampdoria di ...

Sampdoria -Sassuolo - Serie A : formazioni - pronostici : Sampdoria-Sassuolo è una partita della ventunesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. Si affrontano due formazioni che hanno una classifica migliore delle aspettative di inizio stagione: statistiche, probabili formazioni e pronostici . SAMPDORIA – SASSUOLO | domenica ore 15:00 La Sampdoria dopo avere segnato cinque gol al Brescia uscendo dalla zona retrocessione ha subito lo stesso numero di gol dalla Lazio in una ...

Orario Sampdoria -Sassuolo e su che canale vederla in tv : data - programma - probabili formazioni : Domenica 26 gennaio (ore 15.30) si giocherà Sampdoria-Sassuolo , match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Allo Stadio Luigi Ferraris va in scena una sfida importante per la salvezza. I blucerchiati sono reduci dalla brutta sconfitta di Roma contro la Lazio, dove hanno subito un perentorio 5-1; mentre i neroverdi hanno cancellato le tre sconfitte consecutive con il successo per 2-1 in rimonta sul Torino. Sampdoria a ...

