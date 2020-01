Salvo Veneziano stronca Alfonso Signorini: “Due pesi e due misure” (Di domenica 26 gennaio 2020) Salvo Veneziano affossa Alfonso Signorini per il comportamento elemento con Antonio Zequila per le brutte parole su Valeria Marini È uscito ed eventuali nuove incursioni di Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 4 vanno escluse. Sentitosi tagliato fuori, il pizzaiolo siciliano esprime ora tutto il proprio rancore verso Alfonso Signorini. Col conduttore l’ex gieffino ha il dente avvelenato. Non perde occasione di rinfacciargli la sua squalifica, ritenuta ingiusta e pure mentre l’ultima puntata del reality show trasmesso su Canale 5 andava in onda glielo ha fatto presente. Nel corso della serata sono stati nuovamente oggetto di discussione le battute riservate alle donne dopo Salvo Veneziano, in particolare la questione delle espressioni su Valeria Marini. La diva dai baci stellari ha varcato la soglia della Casa nella quinta puntata per un incontro risolutore con Rita Rusic, finito in ... kontrokultura

