Salvini viola silenzio elettorale: annunci sui social (Di domenica 26 gennaio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale nel giorno delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. L’ex Ministro dell’Interno ha approfittato di un vuoto normativo sulla legge che disciplina il silenzio elettorale sui social network. E fin dal primo mattino sulle sue pagine Facebook e Twitter sono apparsi dei post di propaganda. Il primo tweet è arrivato intorno alle 7 di mattina. Chiare le indicazioni riportate: l’immagine presente era quella di una scheda elettorale barrata per indicare come votare per la Lega e per la candidata presidente Lucia Borgonzoni. Queste le parole: “In Emilia-Romagna, contro trucchi e inganni, DOPPIA CROCE: croce sul simbolo LEGA e croce sul rettangolo con Lucia Borgonzoni, come da immagine. DUE CROCI e si vince! In Calabria puoi limitarti alla croce sul simbolo Lega”. Dopo pochi minuti vengono ... notizie

HuffPostItalia : Salvini deborda sui social, noncurante del silenzio elettorale - fanpage : #ElezioniEmiliaRomagna Matteo Salvini ha iniziato presto: alle 7 ha già violato il #silenzioelettorale - svnphile : RT @fanpage: #ElezioniEmiliaRomagna Matteo Salvini ha iniziato presto: alle 7 ha già violato il #silenzioelettorale -