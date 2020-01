Salvini, video da Medjougorje nel giorno delle Regionali (Di domenica 26 gennaio 2020) Il leader dela Lega Matteo Salvini ha condiviso su Facebook un video in cui saluta i followers da Medjougorje, proprio nel giorno in cui si tengono le elezioni Regionali in Emilia Romagna. Salvini, saluto da Medjougorje Qualche settimana fa Matteo Salvini, il leader della Lega scherzando aveva detto che gli sarebbe piaciuto andare a Medjougorje. Detto fatto, ecco apparire sul suo profilo Facebook un video in cui saluta i suoi followers, all’alba e direttamente dalla collina dove è apparsa la Madonna nel 1981. Niente di strano, visto che Salvini ormai ci ha abituato a post e video in cui racconta la sua vita e le sue esperienze extra-politiche, ma a colpire è il momento in cui il leader del Carroccio ha voluto postare il video, ovvero la mattina del 26 gennaio, giornata clou per le elezioni Regionali che si terranno in Emilia Romagna. Silenzio elettorale Nel video della durata di ... notizie

matteosalvinimi : Sardina democratica: “che venga un cancro a Salvini e a chi lo vota.” Alla faccia... A me non fa paura, fa solo p… - matteosalvinimi : Ormai è chiaro: se non sanno cosa incolpare a Salvini, intonano (o stonano) Bella Ciao ?? #domenicavotoLega, ora più… - AnnaAscani : Scusa Salvini, quindi una #maestra che viene dal sud, tipo dalla #Calabria, non saprebbe parlare italiano? È quest… -