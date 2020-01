Salvini rompe il silenzio elettorale, le sardine: “Muto e vota” (Di domenica 26 gennaio 2020) Non si fermano gli scontri tra il Movimento delle sardine, guidato da Mattia Santori e il Leader della Lega. Matteo Salvini ha rotto il silenzio elettorale durante le elezioni che coinvolgono la Calabria e l’Emilia Romagna. L’ex ministro degli interni non è nuovo a questo tipo di attività, ma stavolta la reazione delle sardine è stata immediata ed hanno subito organizzato un flash mob sui social: “muto e vota”. Il flashmob consiste nel postare un selfie con un dito davanti alla bocca, simboleggiando appunto il silenzio elettorale violato da Matteo Salvini. Il leader della Lega avrebbe infatti pubblicato su tweet su Bibbiano e condiviso un video di propaganda politica su Facebook, lo stesso giorno in cui si svolgono le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. La reazione del web è stata immediata: “Muti e votanti per la democrazia e contro il fascismo”, “Siamo e ... notizie

