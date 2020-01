Salvini inizia il giorno clou delle elezioni in diretta da Medjugorje (Di domenica 26 gennaio 2020) “Medjugorje? Non vedo l’ora di andarci per la prima volta”, aveva detto Matteo Salvini qualche giorno fa. Un proposito mantenuto: stamattina, infatti, il leader della Lega ha postato sulla sua pagina Facebook un video, girato all’alba, dalla collina delle prime apparizioni di Medjugorje.“Buona domenica con queste bellissime immagini”, scrive Salvini a corredo del video condiviso via social nelle prime ore del giorno culmine della sfida elettorale per le Regionali in Emilia Romagna. huffingtonpost

