Salvini cita solo la proiezione che gli conviene per l’Emilia-Romagna (quella di Vespa) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una scelta irrituale quella di Matteo Salvini che, in ogni caso, sa tanto di ammissione di sconfitta per l’Emilia-Romagna, mentre non può che prendere atto della vittoria ampia ottenuta dal centrodestra in Calabria. Il leader della Lega sostiene che in Emilia-Romagna ci sia ancora partita perché «ho sentito scendendo Vespa, ha detto che la distanza è di circa 2 punti tra Bonaccini e Borgonzoni, è stata una bellissima cavalcata quella in Emilia-Romagna». LEGGI ANCHE > Emilia-Romagna proiezioni, Bonaccini avanti di 2 punti Salvini commenta le regionali in Emilia-Romagna e in Calabria Peccato che Matteo Salvini non abbia ricordato che la prima proiezione di SWG – per La7 e per la Maratona di Enrico Mentana – dà la forchetta tra Borgonzoni e Bonaccini ampia di circa 10 punti: secondo l’istituto di statistica, infatti, Bonaccini è tra il 48,6% e il 52,6% e Lucia ... giornalettismo

