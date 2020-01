Salerno, uomo accoltellato nella notte: indaga la polizia (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Episodio di cronaca la scorsa notte a Salerno, in vicolo delle Colonne. Un uomo, probabilmente un parcheggiatore abusivo, è stato accoltellato rendendo necessario l’arrivo sul posto dei soccorritori del 118. La vittima, trasportata in ospedale, non avrebbe riportato ferite da taglio gravi. Sull’episodio sta indagando la polizia per risalire al responsabile del gesto e alle relative cause. L'articolo Salerno, uomo accoltellato nella notte: indaga la polizia proviene da Anteprima24.it. anteprima24

