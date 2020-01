Salerno, successo per il debutto live dei “Segni Distintivi” (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una canzone certe volte può valere più di mille parole, può portarti lontano, farti innamorare, sognare, divertire e far riflettere. Ed è questo quello che è successo ieri sera al Teatro Augusteo di Salerno, dove partendo da una canzone, “La Pagella”, scritta da due poliziotti/cantautori, Angelo Forni e Fabio Sgrò, in arte i “Segni Distintivi”, e dedicata al bambino migrante morto e ritrovato con la pagella cucita in tasca, si è dato vita ad un concerto di solidarietà e beneficenza che ha toccato il cuore del pubblico presente. Sul palco, per il debutto del tour dei Segni Distintivi, “Verso un porto migliore”, tanti artisti che si sono alternati in un susseguirsi di musica ed emozioni, in una serata ben organizzata dalla Bit&Sound Music di Tino Coppola, con il patrocinio del Comune di Salerno e dell’Autorità Portuale di Salerno ed in ... anteprima24

