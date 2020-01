Salerno, lascia l’Università dopo due esami. Daniela Piscione si lancia nel vuoto (Di domenica 26 gennaio 2020) Un giallo che non riesce a trovare una spiegazione, prima, e una soluzione, poi. All’Università di Salerno si susseguono le tragedie e, come nella trama di un film horror, hanno tutte la stessa trama. Succede a Fisciano, all’Unisa. Se non fosse tutto tristemente vero, verrebbe da pensare ad un giallo di Stephen King. Esiste a … L'articolo Salerno, lascia l’Università dopo due esami. Daniela Piscione si lancia nel vuoto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomnews : Sabrina Salerno da infarto l’intimo trasparente lascia intravedere tutto: lato B e fisico da urlo [FOTO] - #Sabrina… - infoitcultura : Sabrina Salerno da infarto, l’intimo trasparente lascia intravedere tutto: lato B e fisico da urlo [FOTO] - zazoomnews : Sabrina Salerno da infarto l’intimo trasparente lascia intravedere tutto: lato B e fisico da urlo [FOTO] -… -