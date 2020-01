Sacro e profano. Zaniolo riceve una Bibbia dal Papa. Poi il post sul derby: "Sfondiamoli" (Di domenica 26 gennaio 2020) Alla messa in basilica vaticana, celebrata da Papa Francesco, ha partecipato anche il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo. Sono tra le 40 persone, scelte in rappresentanza di varie categorie, che hanno ricevuto alla fine della celebrazione, una Bibbia dal Papa. È il gesto simbolico scelto per la I Giornata della Parola di Dio.Prima il Sacro, poi il profano. Il giocatore della Roma sul proprio profilo Instagram scrive: “Un’emozione unica...da pelle d’oca”. Poi un altro post sul derby di oggi pomeriggio fra Roma e Lazio che non potrà giocare a causa del recente grave infortunio al ginocchio: “Sfondiamoli”. huffingtonpost

