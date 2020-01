Ryanair aumenta ancora il costo per il bagaglio a mano (Di domenica 26 gennaio 2020) Valentina Dardari La compagnia aerea ha deciso di rivedere ancora il prezzo sui bagagli a mano, aumentando del 16,7% la cifra richiesta fino a un mese fa. E del 133% in più della somma richiesta nell’autunno 2018 La compagnia aerea irlandese Ryanair, tra l’altro low cost, ha deciso di rivedere i prezzi per quanto riguarda il bagaglio a mano. aumentando ancora una volta il costo, del 16,7% rispetto al mese scorso, delle valigie che si possono portare in cabina. Arrivando così, in poco tempo, al 133% in più rispetto a novembre del 2018, quando la compagnia aveva deciso di non rendere più gratuito il bagaglio a mano, introducendo la nuova policy. In questo modo Ryanair era anche andata incontro a una pesante multa dell’Antitrust, poi annullata dal Tar. C’è da dire che questa revisione dei prezzi riguarda trolley e bagagli di dimensioni non proprio ridotte. I bagagli di piccole ... ilgiornale

