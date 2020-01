Rugby, i convocati dell’Italia per il raduno di Verona: 31 azzurri sotto la guida di Franco Smith (Di domenica 26 gennaio 2020) Lo staff tecnico della Nazionale italiana maschile di Rugby, guidata dal nuovo capo allenatore Franco Smith, ha diramato la lista dei convocati per il raduno di Verona che precederà la partenza del 29 gennaio verso Cardiff, dove andrà in scena il primo incontro del Sei Nazioni 2020 contro il Galles in programma sabato 1 febbraio alle ore 15.15. Rispetto alla prima convocazione per il collegiale di Roma, Smith ha lasciato fuori dal gruppo lo squalificato Meyer, i giovani Biondelli, Rizzi e Pettinelli e il centro delle Zebre Tommaso Boni, chiamando in causa ben 31 giocatori. “Abbiamo fatto un lavoro fondamentale durante questa prima settimana di allenamenti insieme, ponendo le basi per l’immediato futuro. Tutti i giocatori hanno dato il massimo e mostrato una grande attenzione verso le indicazioni, oltre che una grande voglia di fare bene con la maglia della Nazionale Italiana facendosi ... oasport

