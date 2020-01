Rugby femminile, Serie A 2019-2020: i risultati dell’undicesima giornata. Continuano a vincere Valsugana e Villorba (Di domenica 26 gennaio 2020) Va in archivio l’undicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, l’ultima prima del lungo stop per il Sei Nazioni: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, larghe vittorie per le prime due della classe, Valsugana e Villorba. Nel Girone 2 bene il Monza, che vince lo scontro diretto col Pavia, mentre Continuano a braccetto nel Girone 4 Donne Etrusche e Belve Neroverdi. Nel Girone 3, dove si è disputata l’ottava tornata, vince il Verona ed avvicina la capolista Rugby Riviera, che oggi osservava il turno di riposo. I risultati odierni e le classifiche dei raggruppamenti: Girone 1 Unione R. Capitolina-Red Panthers TV 38-7 Itinera CUS Torino-Valsugana Rugby Padova 0-48 Arredissima Villorba Rugby-HBS Colorno 25-7 Riposa: CUS Ferrara Rugby Classifica 1 Valsugana Rugby Padova 45 2 Arredissima Villorba Rugby 45* 3 HBS Colorno 31* 4 Unione R. ... oasport

