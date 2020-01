Rugby a 7, la Nuova Zelanda femminile domina le World Series ad Hamilton 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) Arriva la terza vittoria consecutiva per la nazionale femminile della Nuova Zelanda nelle Sevens Series, il tour mondiale di Rugby a 7, con le Black Ferns 7s che conquistano il successo anche in casa, ad Hamilton. Un percorso netto che permette alle neozelandesi di allungare in vetta alla classifica, dove hanno 12 punti di vantaggio sulle campionesse olimpiche dell’Australia, con terzo il Canada a -14. La seconda giornata di gare prevedeva l’ultimo giro di match per decidere la fase a gironi e gli occhi erano soprattutto puntati alle sfide di vertice, dove ci si giocava l’accesso in semifinale. E a pagare dazio sono stati gli USA, battuti dall’Australia per 19-14. La vittoria del Canada sulla Francia per 21-19 ha, così, premiato le transalpine come migliori seconde classificate, strappando il biglietto per le semifinali e costringendo le americane a giocarsi solo ... oasport

