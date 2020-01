Roma, Petrachi: «Non facciamo paragoni con la Lazio. Villar e Perez…» (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma, parla il direttore sportivo Petrachi prima della gara contro la Lazio: ecco le parole sul mercato e sulla gara Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Lazio. Petrachi – «Se facciamo dei paragoni con la Lazio siamo fuori strada. Si conoscono, hanno le loro certezze. I punti rispecchiano in toto quello che abbiamo fatto. Carles Perez? Con il giocatore si sta parlando, bisogna convincerlo anche del progetto tecnico. Personalmente sono ottimista, non amo parlare finché non ci sono le firme. Sono cauto. Villar? Si sposa con la visione tecnica del mister, con il Valencia ci abbiamo parlato e anche con l’Elche. Si lavora, mi auguro di portare un nuovo giocatore». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

