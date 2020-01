Roma, notte di sangue al Nuovo Salario (Di domenica 26 gennaio 2020) Un uomo albanese di 45 anni, in permesso premio dal carcere di Rebibbia dove era detenuto, è stato ammazzato in via Gabrio Casati. Le modalità dell’omicidio sono quelle di una vera e propria esecuzione. notte di spari, sangue e morte a Roma. Un uomo di 45 anni è stato ucciso con due colpi di pistola … L'articolo Roma, notte di sangue al Nuovo Salario proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

