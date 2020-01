Roma-Lazio 1-1, Serie A 2019-2020: Acerbi risponde a Dzeko, si ferma la striscia vincente dei biancocelesti (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo undici successi consecutivi in campionato si ferma la striscia vincente della Lazio, fermata sull’1-1 dalla Roma nel 152° derby della Capitale in Serie A. L’incontro, valevole per la ventunesima giornata del massimo campionato calcistico nazionale, è stato molto equilibrato grazie all’ottima prestazione dei giallorossi di Paulo Fonseca che ha messo in grande difficoltà gli uomini di Simone Inzaghi. Con questo pareggio, la Lazio si porta a -5 dalla capolista Juventus a parità di partite giocate mentre la Roma avanza al quarto posto solitario con un punticino di vantaggio sull’Atalanta. I primi minuti del match scorrono via senza particolari sussulti con la Roma che mantiene il possesso palla cercando di attaccare dalle fasce e la Lazio che rimane compatta e prova a ripartire in campo aperto con la consueta qualità tecnica dei propri interpreti. Al 26′ ... oasport

