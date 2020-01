Roberto Calderoli e Salvini contro il governo | Aspettano il voto prima di dì far

Roberto Calderoli contro Giuseppe Conte : "Che caso - 3 milioni stanziati prima del voto in Emilia Romagna" : Strane coincidenze piovono sul Conte bis. I 3 milioni stanziati dal premier e dal consiglio del Ministri per il cuneo fiscale a poche ore dal voto in Emilia-Romagna fa sorgere qualche dubbio anche a Roberto Calderoli. "Toh... che coincidenza, il Governo a due giorni dal voto in Emilia Romagna curios

Roberto Calderoli contro le Sardine : "Avete visto il video di insulti a Salvini? Sono diventati piranha" : Stando al video pubblicato da Matteo Salvini, quello che ritrae Pd e Sardine in piazza a Ozzano (provincia di Bologna) alle prese con insulti di ogni genere, Sono loro i veri odiatori. Ne è convinto anche Roberto Calderoli che corre in soccorso al leader della Lega: "Eccolo il vero volto dei democra

Roberto Calderoli : se non ci fosse - bisognerebbe inventarlo : In molti nella Lega si chiedono come mai abbiano fatto una legge sul taglio dei parlamentari che avrebbe dovuto essere applicata dopo un salto di legislatura, garantendo così l’elezione di un migliaio tra onorevoli e senatori, ma alla fine il salto non si farà. In moltissimi nella Lega si chiedono anche perché abbiano fatto votare ai consigli regionali una richiesta di referendum per una nuova legge elettorale che però è stata bocciata ...

Roberto Calderoli - primo risultato : sarà presente alla sentenza della Consulta sul referendum elettorale : Prima storica volta: Roberto Calderoli parteciperà alla Camera di consiglio in cui la Corte Costituzionale ascolterà i legali delle Regioni che hanno promosso il referendum elettorale e gli avvocati delle associazioni che si oppongono alle associazioni. Il senatore leghista, promotore principale del

Roberto Calderoli sulla Gregoretti : "Ma Marcucci c'è o ci fa? Non sa la differenza tra commissione e giunta" : Dopo Maurizio Gasparri e Roberto Calderoli a prendersela con il Pd, sospettoso di quanto deciso in Giunta sulla questione Gregoretti: "sulla giunta per le autorizzazioni mi domando se il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, c'è o ci fa quando afferma 'che è stata votata all'unanimità in capigru

Roberto Calderoli contro Pd e M5s : "La legge elettorale? Un peto - un bastardone. Puzza di prima Repubblica" : Chiamatelo "Petellum". È Roberto Calderoli, sempre vulcanico, a coniare il nome della nuova legge elettorale studiata da Pd e M5s: "Dal momento dell'insediamento di questo governo la maggioranza dichiarava ai quattro venti di essere pronta sulla proposta per una nuova legge elettorale - ricorda il s

Roberto Calderoli sul marocchino che ha ucciso Sara Sforza : "Perché era ancora libero? Vergogna" : Sara Sforza aveva 23 anni quando è stata uccisa mentre guidava, in una strada abruzzese, la sua auto. A toglierle la vita un 25enne marocchino, che, risultato positivo ai test su alcol e droga, l'ha travolta. Non solo perché il giovane era già stato raggiunto da un provvedimento di espulsione impugn

Roberto Calderoli fa le carte a Giuseppe Conte : "Ricorda il Titanic. Altro che maratona - il ritiro è vicino" : Giuseppe Conte ha definito una corsa ad ostacoli questi primi mesi alla guida del governo di alleanza Pd-M5s. "Siamo stati costretti a correre i 100 metri - ha dichiarato il presidente del Consiglio - addirittura uno sprint a ostacoli. Dovevamo mettere il Paese in sicurezza, ora abbiamo davanti a no

Roberto Calderoli - l'avviso a Matteo Salvini : "Siamo sovranisti - ma non scordi l'autonomia" : Caro Roberto Calderoli, lei che è al contempo il Talleyrand della nuova Lega di Salvini e l' anello di congiunzione con quella vecchia: hanno ragione i nostalgici a dire che, sostituendo "Lega Nord" con "Lega per Salvini Premier" la questione settentrionale sparirà dal radar? «Salvini ha preso la Le

Roberto Calderoli smaschera Di Maio sulla commissione Banche : "Siete ridicoli - da un anno è tutto bloccato" : Roberto Calderoli lo aveva promesso, "quella della Lega sarà una durissima opposizione" e così è stato. Anche sulla questione del fallimento della Banca Popolare di Bari, l'ex ministro delle riforme istituzionali rincara la dose: "Luigi Di Maio afferma che per migliorare la vigilanza sulle Banche se

Mattia Santori incastrato da Roberto Calderoli : ecco da chi proviene la mail di invito alla manifestazione : Le Sardine sono legate a doppio filo col Pd. Quello che fino a ieri era un legittimo sospetto, oggi è comprovato. Il senatore leghista Roberto Calderoli ha infatti esibito una mail, con mittente "Pd Cremona", che invita al raduno delle Sardine del 20 dicembre scorso. «Finalmente la verità che già in

Gregoretti - Roberto Calderoli e il sospetto su Di Maio : "Sapeva prima della Giunta - ha commesso un reato?" : A Roberto Calderoli non è sfuggito un dettaglio sul caso Gregoretti: la tempistica con cui Luigi Di Maio ha esternato il proprio consenso al processo contro Matteo Salvini. "Vorrei proprio capire una cosa, la convocazione per la Giunta delle immunità parlamentari del Senato è arrivata ieri sera alle

Roberto Calderoli - scacco matto a Pd e M5s. "Sarà il big bang". Corte spietata : se vince lui - cambia tutto : L'ok della Cassazione al referendum elettorale è la prima tappa del "capolavoro" firmato Roberto Calderoli. Il senatore, ricorda la Stampa, l'ha definito il "big bang del cambiamento", una "bomba atomica sotto il Palazzo". Ora però arriva il difficile: a gennaio il referendum arriverà sul tavolo del