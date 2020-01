Rita Rusic e Denver nascondono una relazione? L’annuncio di Barbara D’Urso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Rita Rusic e Andrea Denver: relazione segreta? Lo scoop annunciato da Barbara D’Urso La ‘busta choc gold’ aperta da Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso contiene uno scoop che riguardano due protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Rita Rusic e Andrea Denver hanno avuto una storia. La conduttrice ha fatto sapere ai suoi spettatori il contenuto di una missiva ricevuta con diversi screenshot che testimoniano che tra la produttrice e il modello italiano trapiantato in America c’è stato del tenero: “Tra loro c’è stata una conoscenza molto approfondita a riprova di questo allego messaggi whatsapp”. Denver del GF Vip vive a Los Angeles. Rita Rusic fa base a Miami ormai da anni e di tanto in tanto si sarebbero incontrati per passare dei piacevoli momenti insieme. Chissà se all’interno della Casa riesploderà la ... lanostratv

