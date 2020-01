Risultati elezioni regionali: centrosinistra avanti in Emilia-Romagna, in vantaggio il centrodestra in Calabria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo una giornata elettorale particolarmente participata in Emilia-Romagna, con il 66,4% degli aventi diritto andati a votare (molti meno elettori sono andati alle urne in Calabria: solo il 31,06% degli avanti diritto), iniziano ad essere divulgati le prime proiezioni davvero attendibili inerenti il voto di queste regionali. elezioni regionali, i primi exit poll vedono un … L'articolo Risultati elezioni regionali: centrosinistra avanti in Emilia-Romagna, in vantaggio il centrodestra in Calabria NewNotizie.it. newnotizie

repubblica : ?? Risultati elezioni, exit poll: in Emilia-Romagna avanti Bonaccini contro Borgonzoni. In Calabria in vantaggio la… - espressonline : Jole Santelli in netto vantaggio negli exit poll #elezionicalabria - Corriere : ???? Bonaccini avanti di tre punti -