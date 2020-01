Risultati elezioni Emilia Romagna 2020: avanti Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ad urne ormai chiuse, i primi Risultati reali per le elezioni regionali in Emilia Romagna danno Stefano Bonaccini avanti, con il governatore uscente che sarebbe in vantaggio pochissimi punti percentuali sulla candidata leghista e con le proiezioni che lo danno a una forbice tra il 48% e il 52% dei consensi. In questa domenica 26 Gennaio 2020 l’Emilia Romagna, così come la Calabria, è stata chiamata ad eleggere il nuovo presidente tramite elezioni regionali. Uno scontro politico importante non solo a livello locale ma anche nazionale: i Risultati potrebbero far vacillare il governo Conte bis qualora il partito di Matteo Salvini dovesse raggiungere un numero consistente di consensi pu rimanendo in seconda posizione dietro Bonaccini. elezioni regionali Emilia Romagna 2020: Risultati Al momento sono stati scrutinati soltanto una cinquantina di seggi e pertanto gli aggiornamenti sui ... notizie

