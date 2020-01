Risulta disoccupato e prende il reddito di cittadinanza ma era intestatario di 78 auto (Di domenica 26 gennaio 2020) Aveva fatto Risultare nella domanda all’Inps di essere nulla tenente. In realtà era intestatario di 87 auto, oltre essere il titolare di una rivendita di auto. L’uomo non ha mai presentato una denuncia dei redditi e aveva chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza che ora però sarà costretto a restituirlo. A indagare sull’uomo è stata la Polizia locale grazie alla segnalazione di un cittadino. Tutto è partito quando il titolare di una attività nel quartiere Madonnina di Modena ha segnalato alla Polizia che circolava una macchina con a bordo quattro individui sospetti. La Polizia ha fermato l’auto e, dalle opportune verifiche, ha riscontrato che il veicolo apparteneva a un uomo intestatario di altre 86 auto. L’uomo era residente a Bologna ma un indirizzo utilizzato dagli assistenti sociali per dare un indirizzo ai senza tetto. L’uomo è probabilmente un prestanome al ... baritalianews

