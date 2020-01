Rissa davanti al cinema The Space, sul posto ambulanza e polizia (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato, intorno alle 21 di questa sera, una Rissa nei pressi dello cinema The Space, nella zona orientale di Salerno. La lite scoppiata ed è scoppiata davanti una sala giochi situata nei paraggi dell’area. Sul posto una pattuglia della polizia ed una ambulanza dell’Humanitas per prestare soccorso ad una persona aggredita da un gruppo di ragazzi. Per tentare di sedare la Rissa sono intervenuti anche i parcheggiatori di Salerno Mobilità, in servizio presso l’area di sosta situata di fronte al cinema che hanno allertato le forze dell’ordine e chiesto l’intervento della polizia. L'articolo Rissa davanti al cinema The Space, sul posto ambulanza e polizia proviene da Anteprima24.it. anteprima24

