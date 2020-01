Rimini-Vicenza: probabili formazioni, quote e pronostico (Di domenica 26 gennaio 2020) Rimini-Vicenza: probabili formazioni, quote e pronostico Domenica 26 Gennaio alle ore 17.30 va in scena il match Rimini-Vicenza valido per la 23esima giornata del campionato di serie C. Il Rimini è il fanalino di coda di questo girone con soli 15 punti all’attivo. La squadra romagnola rischia settimana dopo settimana il ritorno in Serie D e a testimoniare ciò vi è il rendimento dell’ultimo periodo assolutamente impietoso: per loro una vittoria e quattro sconfitte nelle precedenti cinque sfide. Al contrario, il Vicenza, primo in classifica con 52 punti ottenuti grazie a 16 vittorie e 4 pareggi, è reduce da ben quattro successi e un pari nelle ultime cinque partite di campionato ed è sempre più capolista del Girone B della terza serie. Il pubblico sogna un gran ritorno in B ma servirà ancora pazienza per ottenerlo. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO ... termometropolitico

