Regno Unito, Poste Italiane: presentata la nuova strategia per l’innovazione (Di domenica 26 gennaio 2020) Poste Italiane ha presentato lo scorso 24 gennaio ad un evento per gli investitori a Londra il suo focus strategico sull’innovazione, come parte integrante del piano Deliver 2022. Con un comunicato, il gruppo spiega che sta dando priorità all’innovazione, al fine di ampliare la sua offerta ai suoi oltre 35 milioni di clienti nei settori finanziario, assicurativo, dei pagamenti, della telefonia e della logistica. Grazie alla combinazione di sviluppi interni all’azienda e a soluzioni esterne, Poste sta concentrando i suoi sforzi innovativi nei prodotti, nei processi e sull’esperienza del cliente per cogliere, nel modo migliore possibile, le opportunita offerte dalla trasformazione in corso operata dal Piano Deliver 2022. “L’innovazione è indispensabile affinché un’azienda diversificata delle nostre dimensioni rimanga competitiva in un momento in ... ildenaro

