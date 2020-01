Regionali: vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna La Lega non sfonda, la Borgonzoni resta indietro (Di domenica 26 gennaio 2020) Netta vittoria del Centrosinistra in Emilia Romagna. La seconda proiezione Swg, con una copertura dell'8%, assegna a Bonaccini il 51,8% dei voti e a Borgonzoni il 41,5% dei voti. Il candidato del Movimento 5 Stelle Simone Benini è al 4,4% Segui su affaritaliani.it affaritaliani

berlusconi : La vittoria alle Regionali cambierà la vita per molti di voi: noi non assegnamo agli amici, ai parenti ai familiari… - Affaritaliani : Regionali: vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna La Lega non sfonda, la Borgonzoni resta indietro - Strill_it : Regionali Calabria – Prime proiezioni confermano vittoria schiacciante di Jole Santelli -